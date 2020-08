Wimbledon, Simona batte Serena

Simona Halep a Wimbledon (IPA/ Fotogramma)

Simona Halep trionfa per la prima volta in carriera a Wimbledon. La romena, numero 7 del mondo e del seeding, supera in finale la sette volte campionessa, la statunitense Serena Williams, numero 10 del ranking Wta e 11 del tabellone, con il netto punteggio di 6-2, 6-2 in 55 minuti.

Per Halep, 27 anni, si tratta del secondo titolo del Grande Slam, dopo quello conquistato al Roland Garros lo scorso anno. Prova negativa per la 37enne Williams, mai davvero in partita e che deve rimandare ancora l'appuntamento con il record dei 24 tornei del Grande Slam che appartiene all'australiana Margareth Court-Smith.