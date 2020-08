Mihajlovic in ospedale per la terapia

(Fotogramma/Ipa)

Sinisa Mihajlovic è entrato in ospedale per cominciare la terapia contro la leucemia che lo ha colpito. D'accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, il tecnico rossoblù ha anticipato a oggi il suo ingresso in ospedale, previsto originariamente per domani. "All’attacco, fin dal primo momento, come aveva promesso. E noi con lui. Forza Sinisa!", scrive sul proprio sito ufficiale il Bologna incoraggiando Mihajlovic.