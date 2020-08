Europei Nuoto 2022, Roma si candida

''Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. La Capitale d'Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport''. Lo annuncia in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

''Riconoscendo l'importanza dell'evento denominato 'European Aquatics Championships 2002 Campionati Europei di Nuoto' - si legge in una memoria firmata dalla sindaca Virginia Raggi e approvata in Giunta capitolina lo scorso 12 luglio - si manifesta l'interesse di Roma capitale ad ospitare l'evento''.

Premesso che ''non sono previste spese di potenziamento e di ristrutturazione di impianti natatori esistenti che potranno, nel caso, trovare capienza negli specifici programmi previsti anche dal governo in ambito di impiantistica sportiva'', il Campidoglio ritiene, si legge ancora nella Memoria di Giunta, che i Campionati Europei di Nuoto, rappresentino una ''occasione di crescita e valorizzazione della città di Roma sia in termini di evento mediatico e turistico sia sotto il profilo economico''.

All'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi Daniele Frongia è demandato il ''ruolo di referente istituzionale per i rapporti con le federazioni sportive nazionali e internazionali'' interessate all'evento che ''durerà due settimane e coinvolgerà 52 nazioni e 1500 atleti''.