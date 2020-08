"De Rossi al Boca al 99%"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Daniele De Rossi al 99% sarà un giocatore del Boca Juniors". Daniel Angelici dà quasi per chiusa la trattativa con l'ex capitano della Roma, in procinto di trasferirsi al club 'xeneize' con un contratto fino a marzo, confermando le indiscrezioni del quotidiano argentino 'Todo Noticias'. "Per De Rossi tutto procede bene, è una questione che Nicolas ha gestito alla grande", sottolinea in conferenza stampa il presidente del Boca Juniors riferendosi al tecnico Burdisso, legato da un rapporto di amicizia con De Rossi dai tempi della Roma.

"De Rossi ha espresso il suo desiderio di chiudere la sua carriera nel Boca e nei prossimi giorni si metterà in viaggio per unirsi a noi", spiega ancora il numero uno del club argentino. Per la definizione dell'affare, il Boca attende che il colombiano Frank Fabra ottenga il passaporto argentino in modo da liberare un posto per un giocatore straniero. La questione dovrebbe essere risolta nei prossimi giorni, al più tardi all'inizio di agosto.

"De Rossi è un campione del mondo e vuole vestire la maglia del Boca, avremmo potuto prenderlo anche prima ma preferiamo fare le cose con ordine".