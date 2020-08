Maradona accoglie De Rossi

(Fotogramma /Ipa)

"Sappi che quando indossi la maglia di Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio". La leggenda del Boca Juniors, Diego Maradona, accoglie così Daniele De Rossi, ormai a un passo dal club argentino. "Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui in Argentina starai benissimo. Ci vediamo presto", aggiunge il 'Pibe de Oro' in un messaggio postato su Twitter dall'intermediario Martin Arevalo.