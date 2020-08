Settebello in finale con la Spagna

(Fotogramma)

Il Settebello vola in finale ai Mondiali di pallanuoto e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri di Sandro Campagna hanno sconfitto l'Ungheria, vice campione del mondo, per 12-10 (2-4, 5-1, 2-2, 3-3) nella semifinale della rassegna iridata a Gwangju. E hanno così ottenuto anche la qualificazione per i Giochi del prossimo anno. Nella sfida per il titolo mondiale l'Italia affronterà la Spagna, che nell'altra semifinale ha superato i campioni in carica della Croazia per 6-5.