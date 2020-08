Grandine ferma Tour, Bernal maglia gialla

(Afp)

Si chiude in anticipo la 19esima tappa del Tour de France e la classifica generale viene stravolta. La giuria ha deciso di fermare la corsa a circa 30 km dal traguardo di Tignes a causa della grandine scesa in un tratto pericoloso per via delle curve. Il colombiano Egan Bernal (team Ineos) è la nuova maglia gialla con 45'' di vantaggio sul francese Julian Alaphilippe (Deuceuninck-Quick Step) e 1'13'' sul compagno di squadra Geraint Thomas. Quarto l'olandese Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) a 1'15'', quinto il tedesco Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) a 1'42''. La classifica tiene conto degli abbuoni del Col d'Iseran, che sono stati assegnati nonostante lo stop anticipato alla tappa.