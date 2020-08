Lega Serie A dice sì a trattativa con Mediapro

(Fotogramma)

Passo avanti verso la creazione di un canale televisivo della Lega Serie A di calcio. L’assemblea della Lega di Serie A "valuta positivamente l’ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell’articolo 13 della legge Melandri) e delibera di dare mandato al presidente e all’amministratore delegato di negoziare e definire l’accordo contrattuale con Mediapro entro e non oltre il 30 settembre 2019 sulla base dell’offerta economica", presentata con la proposta di Mediapro del 26 luglio scorso. Lo ha deciso l’assemblea della Lega Serie A, riunitasi per discutere della proposta della società audiovisiva spagnola Mediapro per ottenere i diritti televisivi dal 2021 al 2024 del campionato italiano, creando un canale esclusivo della Lega Serie A.

"All’unanimità", si legge in una nota, la Lega Serie A "intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l’assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021-2024".