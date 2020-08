Serie A, la Juve parte a Parma

(Afp)

La Juve campione d'Italia parte da Parma nella Serie A 2019-2020. Il nuovo torneo scatterà nel weekend del 24-25 agosto per concludersi il 24 maggio del prossimo anno. Il primo turno, secondo il calendario sorteggiato oggi, oltre all'esordio in trasferta per i bianconeri allenati da Sarri proporrà Fiorentina-Napoli. E poi, ancora, la prima giornata vedrà il Cagliari ospitare il Brescia di Cellino, l'Hellas Verona neopromosso ospiterà al Bentegodi il Bologna, l'Inter farà invece il suo esordio a San Siro contro il Lecce. La Roma all'Olimpico affronterà il Genoa.

La Sampdoria comincerà la stagione a Marassi contro la Lazio, la Spal invece riceverà l'Atalanta di Gasperini. Le altre due sfide vedranno il Torino contro il Sassuolo e il Milan che esordirà in trasferta contro l'Udinese.

La seconda giornata vedrà invece due big match: la Juventus ospiterà il Napoli, che ritrova Sarri da 'nemico'. In programma anche il derby della Capitale Lazio-Roma. Andrà in scena nella quarta giornata, il 22 settembre, il derby di Milano tra Milan e Inter, mentre il ritorno è in programma il 9 febbraio 2020. Il derby d'Italia, tra Inter e Juve, invece, si giocherà alla 7a giornata in programma a San Siro il 7 ottobre, il ritorno all'Allianz Stadium il primo marzo.

L'11esima giornata sarà invece quella di Milan-Lazio, del derby della Mole Torino-Juventus e di Roma-Napoli. Le tre sfide si giocheranno il 3 novembre, ritorno il 5 aprile 2020.