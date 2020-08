Dybala chiede ingaggio record al ManUtd

(Afp)

Paulo Dybala chiede uno stipendio più alto di quello di Paul Pogba per dire sì al Manchester United. A scriverlo è il Sun, secondo cui l'attaccante della Juventus avrebbe chiesto un ingaggio da 350mila sterline (circa 380 mila euro) a settimana superiore anche a quello percepito dal francese, che è di circa 300 mila sterline. A queste cifre, sempre secondo il tabloid britannico, il club dell'Old Trafford non sarebbe disposto a chiudere con la Juventus il possibile scambio con Romelu Lukaku. Per Dybala, intanto, le vacanze sono terminate e il suo rientro a Torino dall'Argentina è previsto nella giornata di oggi. Per La Joya si avvicina quindi il momento del confronto con il nuovo tecnico bianconero, Maurizio Sarri.