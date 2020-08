Morta la pallavolista Federica De Biasi

(Foto da Facebook/Federica De Biasi)

Federica De Biasi era una roccia. E sui social tra uno scatto col cappellino e un selfie col cane lo ricordava ogni volta che poteva: "Ogni giorno scalo la mia parete, non ho l'imbragatura di sicurezza (che poi il mio coach mi ha insegnato che non sempre serve) ma le gambe mi spingono su e sono aggrappata forte a due mani - scriveva su Facebook -. Arriverò in cima, l'ho promesso a me stessa". Stavolta però, Federica non ce l'ha fatta. La pallavolista 32enne è morta dopo una lunga lotta contro la leucemia.

La giovane ha militato nella prima squadra di Fratte e poi nel Volley Loreggia ed era malata da cinque anni. "Lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace", scrive il Volley Loreggia sul proprio sito ufficiale". La ragazza, che avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 24 agosto, lascia i genitori Maria Rosa e Gastone e le tre sorelle Valeria, Greta e Aurora.