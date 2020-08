E' ufficiale: Kean via dalla Juve

(Fotogramma/Ipa)

E' ufficiale l'addio di Moise Kean alla Juventus. Il club bianconero ha annunciato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante 19enne all'Everton per 27,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Una somma che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. L'operazione genera un effetto economico positivo per la Juventus di circa 22,5 milioni.

Con la maglia della Juventus, il club nel quale è cresciuto, Kean è diventato il primo millennial a esordire in serie A (il 19 novembre 2016 con il Pescara), in Champions League (22 novembre 2016 con il Siviglia) e in maglia azzurra (20 novembre 2018 in Italia-Usa), nonché il primo nato dal 2000 in poi ad avere segnato un gol nei top 5 campionati europei. "Il talento è indiscusso, il futuro dalla sua parte. Auguriamo a Moise un avvenire bellissimo e ricco di soddisfazioni", è l'in bocca al lupo della Juventus al giovane attaccante.