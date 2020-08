"Mattarella non firmare", il mistero del tweet del Napoli Calcio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Giallo su un tweet della Società sportiva calcio Napoli. Sull'account ufficiale della squadra partenopea è apparso un cinguettio con la petizione di Change Italia per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare il decreto sicurezza bis. Immediata la smentita dello stesso club che non riesce a spiegarsi quello che sia successo. Non abbiamo "segnalato volontariamente alcuna petizione. Cercheremo di capire come mai è comparso un tweet non voluto sul nostro profilo. Ci scusiamo con i followers".