Marquez supera record Doohan

Marc Marquez (AFP)

Con la pole position conquistata nel Gp d'Austria Marc Marquez stacca Mick Doohan e diventa in solitaria il recordman di pole nella 'classe regina', ben 59 in MotoGp per il pilota spagnolo della Honda che, sul circuito del Red Bull Ring, va a caccia della settima vittoria stagionale.

"Felice, ma la cosa più importante arriva domenica. Abbiamo fatto un buon lavoro scegliendo la strada giusta nelle quarte libere. Ho provato a scendere sull'1'22'' ma non ce l'ho fatta" dice lo spagnolo, dopo la pole conquistata davanti a Quartararo e Dovizioso.

Il leader della classifica piloti ha conquistato la prima posizione in griglia nelle qualifiche fermando il cronometro a 1'23''027 alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha Srt, +0''434, terza la Ducati con Andrea Dovizioso, +0''488.

Partirà dalla seconda fila Maverick Vinales, Yamaha, +0''496, quinto Francesco Bagnaia, Pramac Racing, Yamaha, +0''625. Decima posizione per il 9 volte iridato Valentino Rossi, su Yamaha, in ritardo di 0''790 da Marquez, 12esima la Ducati di Danilo Petrucci, +0''937.