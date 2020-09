Neymar-Psg, lavori in corso per il divorzio

(Afp)

Neymar ai saluti? L'addio dell'attaccante brasiliano al Psg, nell'ultima porzione del calciomercato, è un'ipotesi concreta, a giudicare dalle decisioni comunicate dal club transalpino alla vigilia dell'esordio in Ligue1 contro il Nimes: Neymar non è infatti stato convocato dal Psg, segnale che qualcosa sta accadendo.

In pole position per avere il fuoriclasse brasiliano c'è il Barcellona, sua ex squadra, ma si è prepotentemente fatto sotto anche il Real Madrid che avrebbe avanzato al giocatore una proposta da 40 milioni netti a stagione di ingaggio. Secondo lo spagnolo 'Mundo Deportivo' starebbero lavorando a fari spenti anche la Juventus e il Bayern Monaco.

Una conferma sul fatto che qualcosa si sta muovendo l'ha data lo stesso direttore sportivo dei parigini Leonardo: "Per Neymar c’è una trattativa in corso, ma non c'è nessun accordo".