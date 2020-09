Europei, Viviani oro in prova individuale

(Afp)

Elia Viviani ha vinto oggi la prova in linea uomini Elite ai Campionati europei di ciclismo, di scena ad Alkmaar, in Olanda. L'azzurro si è imposto in volata sul belga Yves Lampaert, col tempo di 3 ore 30'52'', bronzo al tedesco Pascal Ackermann, +0''8. Viviani centra il successo numero 76 della carriera succedendo nell'albo d'oro continentale al connazionale Matteo Trentin oggi settimo.