La Roma blinda Zaniolo fino al 2024

Nicolò Zaniolo ha rinnovato il suo contratto con la Roma. Come si legge sul sito del club giallorosso, il centrocampista classe 1999 resterà legato alla squadra capitolina fino al 30 giugno 2024. Arrivato l’estate scorsa, nella sua prima stagione da professionista ha collezionato 36 presenze e 6 reti.

















“Questa scelta esprime la convinzione, condivisa dal Club e dal calciatore, che alla Roma Zaniolo potrà sviluppare nel modo migliore quelle potenzialità che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi nel corso della scorsa stagione”, ha dichiarato il Ceo del Club Guido Fienga aggiungendo: “Siamo certi che Nicolò ricoprirà un ruolo da protagonista nel futuro della nostra squadra”.

“È stato facile un anno fa scegliere la Roma, lo è ancora di più oggi dopo una stagione che mi ha permesso di innamorarmi di questa maglia e di questa città”, ha commentato Nicolò. “Vorrei ringraziare il Club per l'opportunità che mi è stata data di legarmi con ancora più forza a questi colori: era quello che volevo”, ha aggiunto. "La mia scelta è sempre stata questa: ho desiderato con forza questo rinnovo, ho desiderato con forza indossare solo questa maglia", ha scritto poi in un post su Instagram il 20enne ringraziando il club anche per "la fiducia" dimostrata nei suoi confronti, i tifosi "per il sostegno e per avermi fatto innamorare di questa città e di questi colori e infine la mia famiglia, che non ha smesso mai di credere in me".