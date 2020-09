E' ufficiale: Balotelli al Brescia

(Afp)

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio. Lo annuncia la società su Twitter. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale, si legge in una nota del Brescia Calcio. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. "Finalmente torno nella mia città. Brescia ci sono" ha scritto Balotelli su Twitter. Domani, 19 agosto, l'attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in via Solferino 32, alle 16.45.