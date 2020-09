Premio Puskas, Quagliarella in corsa per gol di tacco al Napoli

Fabio Quagliarella

Fabio Quagliarella è in corsa per il premio Puskas, assegnato annualmente dalla Fifa al giocatore che ha realizzato il più bel gol dell'anno. L'attaccante della Sampdoria è tra i dieci giocatori in lizza, annunciati oggi dalla Fifa, per il gol di tacco segnato contro il Napoli a Marassi nel match di serie A del 2 settembre 2018. Tra i giocatori candidati per il premio figurano anche Zlatan Ibrahimovic dei Los Angeles Galaxy e Leo Messi del Barcellona.

Il pubblico potrà votare fino al prossimo 1 settembre il gol più bello poi saranno le 'Fifa Legends', ovvero le grandi star che hanno fatto la storia del calcio in campo maschile e femminile, che decideranno a chi assegnare il premio tra i tre finalisti.

Questi i giocatori e le giocatrici in lizza per il premio Puskas, tra parentesi la nazionalità e la partita in cui è stato segnato il gol: Matheus Cunha (Brasile, Bayer Leverkusen-Lipsia), Zlatan Ibrahimovic (Svezia, Toronto FC-LA Galaxy), Lionel Messi (Argentina, Betis-Barcellona), Ajara Nchout (Camerun, Camerun-Nuova Zelanda), Fabio Quagliarella (Italia, Sampdoria-Napoli), Juan Fernando Quintero (Colombia, River Plate-Racing Club), Amy Rodriguez (Usa, Utah Royals-Sky Blue FC), Billie Simpson (Irlanda del Nord, Sion Swifts Ladies Fc-Cliftonville Ladies Fc), Andros Townsend (Inghilterra, Manchester City-Crystal Palace), Daniel Zsori (Romania, Debrecen-Ferencvaros).