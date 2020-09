Rugani a un passo dalla Roma, affare da 40 milioni

(Foto Fotogramma/Ipa)

Il difensore Daniele Rugani a un passo dalla Roma. Petrachi e Paratici hanno trovato un'intesa, con dettagli da definire, a quanto apprende l'Adnkronos, per il trasferimento in via definitiva del centrale difensivo dalla Juventus ai giallorossi sulla base di circa 40 milioni di euro, tra soldi e due giovani della Roma: Alessio Riccardi, 18enne centrocampista centrale della Primavera giallorossa e Zan Celar, già in prestito al Cittadella, dove verosimilmente lo lascerebbero anche i bianconeri, valutati 14 milioni di euro.

E' quindi tutto pronto per l'arrivo dell’ex Empoli alla corte del tecnico Paulo Fonseca che aveva chiesto in tempi brevi al ds giallorosso un difensore centrale ed è stato accontentato. Rugani sarà nelle intenzioni il titolare della difesa della Roma accanto a Fazio o Mancini, anche lui nuovo arrivato in giallorosso.