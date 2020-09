Giampaolo: "Milan deve puntare a Champions"

"Il Milan deve correre per quell'obiettivo, ma non è solo, ci sono altre squadre". Lo dice il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, sul possibile ritorno in Champions League del club rossonero. Il Milan apre il campionato facendo visita all'Udinese. "Per storia, per blasone il Milan deve puntare a quell'obiettivo e dobbiamo dare il massimo delle nostre potenzialità", aggiunge Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia della trasferta.

"Per me il Milan è un sogno e lo è anche per i calciatori. Sono in un posto eccezionale, se qui vuoi lavorare puoi sbizzarrirti. Ho feeling con i giocatori e ho una visione, so dove voglio arrivare ma servono degli step", aggiunge. "Ho bisogno di tempo per affinare delle sintonie e un modello di gioco che comunque portiamo avanti, anche di fronte a eventuali difficoltà", aggiunge il tecnico rossonero in conferenza stampa.