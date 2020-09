Riparte il campionato

(Fotogramma/Ipa)

Riparte la Serie A. Il campionato 2019-2020 si apre oggi con l'esordio della Juventus, che da Parma parte alla caccia del nono scudetto consecutivo. I bianconeri scendono in campo al Tardini alle 18 per la sfida che segna l’inizio del torneo. Sulla panchina della Vecchia Signora non ci sarà il nuovo tecnico Maurizio Sarri, bloccato dalla polmonite. La Juve, ancora con i lavori in corso ad una settimana dalla fine del mercato, proporrà in attacco Cristiano Ronaldo. Tra i nuovi acquisti, spazio probabilmente a Danilo e Rabiot.

In serata, alle 20.45, il secondo anticipo. La Fiorentina, che ha appena accolto Franck Ribery, riceve il Napoli di Carlo Ancelotti. I partenopei cercano subito la partenza giusta per vivere un'annata da protagonisti.

Gli altri match sono invece in calendario domani. Alle 18 si terrà Udinese-Milan, mentre alle 20.45 toccherà a Cagliari-Brescia, Spal-Atalanta, Roma-Genoa, Verona-Bologna, Sampdoria-Lazio, Torino-Sassuolo, Inter-Lecce.