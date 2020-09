"Forza Sinisa", Mihajlovic unisce Renzi e Salvini

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Divisi da tutto, per una volta insieme. Matteo Renzi e Matteo Salvini non mancano di incoraggiare Sinisa Mihajlovic, che pur lottando contro la leucemia ha deciso oggi di essere in panchina a Verona per guidare il suo Bologna nella prima partita di Campionato. Un gesto che non ha lasciato indifferente non solo il mondo dello sport ma anche quello politico.















Il vincitore della prima giornata di campionato ha un nome e un cognome, comunque vadano i risultati finali. Si chiama Sinisa Mihajlovic. Un grande lottatore, un gigante contro (anche) la leucemia. Emozione, rispetto, onore pic.twitter.com/Xdp3UqpHF2 — Matteo Renzi (@matteorenzi) 25 agosto 2019

"Il vincitore della prima giornata di campionato ha un nome e un cognome, comunque vadano i risultati finali. Si chiama Sinisa Mihajlovic. Un grande lottatore, un gigante contro (anche) la leucemia. Emozione, rispetto, onore", twitta l'ex premier dem. Anche il leader della Lega incoraggia sui social il tecnico serbo: "Ricomincia il Campionato, ma il Popolo del Calcio aspetta solo te: forza #Sinisa, forza guerriero!", scrive Salvini.