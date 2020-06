Champions, sorteggio gironi: bene Juve e Napoli, Inter con Barcellona

(AFP)

Sorteggio di Champions League positivo per Juventus e Napoli. Sorride anche l'Atalanta, mentre l'Inter si ritrova in un girone di ferro.

La Juve, nel gruppo D, si ritrova con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Napoli è nel gruppo E i campioni in carica del Liverpool, il Salisburgo e il Genk. Strada in salita per l'Inter, che nel gruppo F è abbinata a Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Missione non impossibile per la debuttante Atalanta, nel gruppo C con il Manchester City, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria.

I gironi:

Gruppo A: Psg, Real Madrid, Bruges, Galatasaray;

Gruppo B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa;

Gruppo C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta;

Gruppo D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca;

Gruppo E: Liverpool, Napoli, Saisburgo, Genk;

Gruppo F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga;

Gruppo G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia;

Gruppo H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.