Neymar al Barcellona, fumata bianca in arrivo

(Afp)

Neymar al Barcellona, tutto pronto per la fumata bianca. Il quotidiano catalano Sport riferisce che la trattativa tra i campioni di Spagna e il Psg è al rettilineo finale. Il Barcellona offre al club transalpino circa 130 milioni di euro a cui si aggiungono in cartellini di Rakitic, Todibo e Dembele. Si lavora per definire le formule con cui i giocatori approderanno in Francia e, salvo sorprese, Neymar tornerà a indossare la casacca blaugrana.

L'operazione potrebbe innescare un effetto domino a livello europeo. Il Psg avrebbe a disposizione le risorse per piazzare almeno un colpo nei giorni finali del mercato. In passato, alla società parigina è stato accostato il nome di Paulo Dybala, numero 10 della Juve, e quello di Gigio Donnarumma, portiere del Milan.