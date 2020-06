L'abbraccio a Luis Enrique

(Foto Fotogramma)

Commozione, vicinanza, sgomento per la tragedia di Luis Enrique, che ha perso la figlia di 9 anni per un osteosarcoma. La notizia ha scosso il mondo del calcio e non solo e sono molti i messaggi arrivati all'ex ct della Spagna ed ex allenatore di Roma e Barcellona. Dalla Roma al Milan passando per il Real Madrid, sono molti i club che via Twitter hanno voluto esprimere il loro cordoglio.



"L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore", è stato il messaggio della società giallorossa pochi minuti dopo la condivisione del suo dramma da parte dell'allenatore asturiano. "Il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno a Luis Enrique e alla sua famiglia per la perdita della figlia Xana. Possa riposare in pace. Forza e coraggio", si legge sul profilo Twitter ufficiale del Milan. Sul sito dell'Inter si legge: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Luis Enrique, Xana. Il presidente Steven Zhang, il vice-president Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, unitamente ad Antonio Conte, a tutto lo staff e a nome di tutti i tifosi abbracciano con affetto l'allenatore spagnolo. A lui e ai suoi cari va il pensiero di tutta la famiglia nerazzurra in un momento di così grande e insostenibile dolore".

A esprimere le proprie condoglianze e il proprio sostegno via Twitter è anche il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, e il Real Madrid che si unisce al dolore di Enrique e di tutta la sua famiglia.

All of our support and compassion goes to @luisenrique21, his wife and all of his family at this particularly painful time. All the Barça family are touched by the loss of Xana. Our condolences and all our sympathy for the Martínez Cullell family. https://t.co/yLWe4J4j70 — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) August 29, 2019

"Non ci sono parole... riposa in pace piccola stella", è il messaggio di Francesco Totti per l'ex allenatore della Roma. "La vita ci presenta sempre realtà più grandi di noi, realtà che sono inaccettabili. Da genitori ci sembra di poter capire, ma non è così", si legge nel post di Claudio Marchisio. "Preghiamo per la famiglia di Luis Enrque", scrive Christian Vieri su Instagram.

A esprimere cordoglio tutta la nazionale di calcio spagnola. "Míster, lo sento nella mia anima. Riposa Xana", scrive Gerard Piqué, il difensore del Barcellona. "Non ci sono parole che possano confortarti in questi momenti difficili, mister, ma da qui ti inviamo tutta la forza e l'amore del mondo. Possa Xana riposare in pace", è il post di Alvaro Morata. "Tanta forza a tutta la famiglia e le mie sincere condoglianze", scrive David Silva. "Míster, tutto il nostro sostegno e amore per lei e la sua famiglia. Non ci sono parole, ma noi ti siamo sempre vicini", si legge nel messaggio di Sergio Ramos.

No hay palabras que puedan acompañar en este dolor.



Mi sentido abrazo a Luis Enrique, y a toda la familia, ante la pérdida de su pequeña Xana. https://t.co/X05JBxSJq9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 29, 2019

"Non ci sono parole che possano essere vicine a questo dolore", scrive il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Ho appena appreso la terribile notizia della morte di Xana. Sono molto triste e non riesco a immaginare il dolore della famiglia. Un grande abbraccio a Luis Enrique e tutta la famiglia da lontano. Molta forza e coraggio in questo momento così difficile", scrive nel suo post il tennista maiorchino Rafael Nadal.