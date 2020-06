Icardi-Inter, il lungo addio

(IPA /Fotogramma)

"Sicuramente noi siamo molto fiduciosi di poter trovare una soluzione adeguata a quello che è il valore di Mauro Icardi e al rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che comunque ha sempre dimostrato". L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, si esprime così sulla situazione dell'ex capitano nerazzurro. Il Monaco può essere un'idea? "Di idee in questo momento ce ne sono diverse e aspettiamo. Stiamo avendo dei confronti. C'e collaborazione da tutte le parti per arrivare a una definizione entro lunedì" aggiunge Marotta dall'Hotel Sheraton di Milano.

"Credo che abbiamo messo a disposizione di Conte una squadra importante. Ritengo che il mercato in entrata sia chiuso" dice l'amministratore delegato dell'Inter. "Siamo soddisfatti del lavoro svolto, colgo l'occasione per ringraziare Ausilio: ha fatto un ottimo lavoro insieme a me. Siamo molto contenti degli investimenti della proprietà".