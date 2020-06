"Riposa in pace piccola stella", il post di Totti per Xana

"Non ci sono parole...riposa in pace piccola stella". Francesco Totti esprime così il proprio cordoglio per la tragedia che ha colpito Luis Enrique, l'ex allenatore della Roma che ieri ha annunciato la morte di sua figlia Xana all'età di 9 anni a causa di un osteosarcoma.

L'ex capitano giallorosso ha postato su Instagram la toccante foto di Luis Enrique con sua figlia sulle spalle dopo la vittoria con il Barcellona della Champions League.

L'abbraccio a Luis Enrique