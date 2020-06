Gp Belgio, pole Leclerc e prima fila Ferrari

(AFP)

Doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1. La prima fila si colora di rosso con la pole position di Charles Leclerc in 1'42''519 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di 748 millesimi. Per il monegasco è la terza pole in carriera, tutte conquistate in questa prima stagione con la Ferrari. Alle spalle dei due ferraristi in seconda fila scatteranno le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Quinto tempo per la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che scatterà dalla terza fila insieme all'australiano Daniel Ricciardo (Renault). Settimo Nico Hulkenberg con l'altra Renault, ottavo Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo. La top ten è completata da Sergio Perez (Racing Point) e Kevin Magnussen (Haas).

Problemi per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), fermato da un problema alla power unit dopo avere superato il Q1 e costretto quindi a saltare la successiva sessione di qualifiche. Sempre nel Q1 si è fermata la corsa di Robert Kubica, con la sua Williams parcheggiata a bordo pista con il terminale di scarico in fiamme. Dopo l'incidente nelle ultime libere la Mercedes non ha brillato nemmeno nelle qualifiche. La sessione decisiva si è aperta con un brivido per Hamilton, che nel giro di lancio ha rischiato di tamponare il compagno di Bottas che lo precedeva a passo lento. La Ferrari, invece, si gode una pole position che mancava dal lontano 2007 e può festeggiare anche la doppietta in prima fila.