F2, incidente al Gp: muore il pilota francese Hubert

(Afp)

Il pilota francese Anthoine Hubert è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto durante il Gp del Belgio di Formula 2. Lo ha reso noto la Fia. Hubert avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 22 settembre ed era alla sua stagione d'esordio in Formula 2 con il team Arden: promozione arrivata dopo avere conquistato il titolo lo scorso anno nella GP3 Series. Il pilota transalpino, che era anche entrato a far parte della Renault Sport Academy, aveva centrato il primo successo in Formula 2 a Montecarlo in gara 2, un successo poi bissato due settimane dopo sulla pista di casa al Paul Ricard.

Stabili le condizioni di Juan-Manuel Correa, pilota statunitense coinvolto nel terribile incidente avvenuto all'inizio del Gp. Secondo quanto reso noto dalla Fia, Correa è stato trasportato all'ospedale di Liegi dopo lo schianto avvenuto nel secondo giro della gara sulla pista di Spa-Francorchamps. La Federazione internazionale non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma secondo i media belgi avrebbe riportato fratture alle gambe.



"Il destino è brutale. La perdita è infinita. Anthoine, già ci manchi" scrive su Twitter Mick Schumacher, figlio del sette volte campione di formula 1 Michael, poche ore dopo la tragica morte del francese al Gp al quale partecipava anche il giovane tedesco.