Juve cardiopalma: si fa rimontare e gol-vittoria allo scadere

La Juventus ha sconfitto il Napoli per 4-3 nel big match dell'Allianz Stadium, valido per la seconda giornata di Serie A. Al triplo vantaggio bianconero firmato da Danilo (16'), Higuain (19') e Ronaldo (62') gli azzurri hanno risposto con Manolas (66'), Lozano (68') e Di Lorenzo (81'). In pieno recupero, l'autogol di Koulibaly (92') ha condannato il Napoli alla sconfitta.

