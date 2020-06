Milan, buona la seconda: Brescia battuto

Dimitri Bisoli e Hakan Calhanoglu (AFP)

Il Milan ha sconfitto il Brescia per 1-0 nel match di San Siro valido per il secondo turno di Serie A. Decide un gol nel primo tempo di Calhanoglu (12'). Striscione dedicato dalla Sud all'ex tecnico rossonero Mihajlovic, ora sulla panchina del Bologna: "Con la grinta di chi ne ha affrontate tante vinci la battaglia più importante: forza Sinisa".

Un gol basta per riscattare la sconfitta all'esordio in campionato. I rossoneri ottengono i primi tre punti davanti al pubblico di San Siro con una prestazione non ancora impeccabile. L'1-0 va però stretto al 'Diavolo', che nel finale sfiora più volte il raddoppio. Giampaolo vara un altro Milan dopo la falsa partenza di Udine e a sorpresa inserisce nell'undici iniziale André Silva al posto di Piatek, affidando la regia al nuovo arrivato Bennacer.