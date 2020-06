Lazio-Roma 1-1, pareggio nel derby dei pali

(Afp)

Lazio e Roma pareggiano 1-1 nel derby dei pali. Al vantaggio giallorosso, firmato da Kolarov su rigore al 17', replica nella ripresa Luis Alberto al 58' firmando l'1-1 definitivo nella stracittadina caratterizzata da ben 6 legni.

Ad aprire il festival è Leiva al 3', con una conclusione che batte Lopez ma finisce sul palo. Dall'altra parte, al 5', è Zaniolo a centrare il legno. Si va avanti con una raffica di occasioni, fino all'episodio che fa saltare l'equilibrio. Dzeko crossa, il pallone finisce sul braccio di Milinkovic: rigore per la Roma, Kolarov non sbaglia e firma l'1-0. La Lazio carica a testa bassa e sfiora più volte il par. Immobile, innescato da Milinkovic, quasi butta giù il palo con un destro potente da 10 metri.

Poco dopo, Correa trova l'angolo con un destro a giro: anche stavolta, c'è il montante a salvare Pau Lopez. Stesso copione dall'altro lato del campo: ancora Zaniolo al tiro, ancora palo. Il copione non cambia granché nella ripresa, la Lazio continua a spingere e raggiunge il pari al 58'. Milinkovic riconquista palla, Immobile rifinisce per Luis Alberto: stavolta la mira è perfetta, 1-1. Dopo un'ora a tutto gas, il ritmo cala e le occasioni da gol diventano più rare. C'è spazio, però, per un paio di brividi. Parolo, all'86', scheggia la traversa dopo l'assist di Correa. In pieno recupero, Lazzari va a segno ma il gol è annullato per fuorigioco. Il risultato non cambia: la Lazio sale a 4 punti, la Roma archivia il secondo pareggio nei primi 180 minuti di campionato.