Leclerc trionfa in Belgio, prima vittoria Ferrari

(AFP)

Charles Leclerc ha trionfato nel Gp del Belgio. Il pilota della Ferrari, scattato dalla pole position, ha centrato il primo successo della carriera precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton, sempre più leader iridato, e Valtteri Bottas. Quarta piazza per la rossa di Sebastian Vettel.

Il monegasco ha regalato al Cavallino il primo acuto nel Mondiale 2019, sin qui un monologo della Mercedes. La Ferrari non saliva sul gradino più alto del podio dal Gp degli Usa 2018. Leclerc, appena conclusa la gara, ha dedicato la vittoria a Anthoine Hubert, il pilota francese deceduto ieri dopo uno spaventoso incidente nella gara di F2. "Questa è per Anthoine", ha detto Leclerc nelle comunicazioni via radio con il muretto dopo la bandiera a scacchi. "E' la prima vittoria in Formula 1, ma è difficile gioire in un weekend come questo".