Roma, colpo last minute: arriva Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan (IPA/

Colpo last minute per il ds della Roma Gianluca Petrachi. Fatta per Henrik Mkhitaryan: il centrocampista armeno è atterrato a Fiumicino dopo essere partito dall’aeroporto londinese di Heathrow, per recarsi direttamente a Villa Stuart per le visite mediche, prima della firma del contratto con il club giallorosso.

L'esterno offensivo è sbarcato a poche ore dalla chiusura del calciomercato: arriva dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Accolto dallo staff giallorosso, ha posato per le prime foto con la sciarpa della Roma al collo: ''Sono felice di essere qui'', le prime parole rilasciate una volta atterrato a Fiumicino.

LA FINALE SALTATA - A maggio il centrocampista ha dovuto saltare la finale di Europa League contro il Chelsea - in programma il 29 maggio a Baku, in Azerbaigian - per motivi di sicurezza dovuti alle dispute politiche tra il Paese ospitante e quello del giocatore.



La squadra aveva espresso all'Uefa "profonde preoccupazioni su questa situazione: Micki è stato un giocatore chiave nella nostra corsa verso la finale, quindi questa è una grande perdita per noi dal punto di vista della squadra. Siamo anche molto tristi per il fatto che un giocatore perderà una grande finale europea in circostanze come questa, dato che è qualcosa che accade molto raramente nella carriera di un calciatore".