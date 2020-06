Federer fuori dagli Us Open

(Foto Afp)

Roger Federer si ferma ai quarti di finale degli Us Open. Lo svizzero, campione di 20 titoli dello Slam, è stato battuto da Grigor Dimitrov con il punteggio di 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2. Il bulgaro, un ex numero tre al mondo scivolato al 78esimo posto a causa di una serie di infortuni, non vinceva a New York dal 2008. Federer avrebbe avuto problemi alla schiena e al collo, che non gli avrebbero permesso di giocare al meglio. Dimitrov sfiderà in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del tabellone.



Tra le donne tutto facile per Serena Williams che in 44 minuti, con 6-1, 6-0, ha battuto la cinese Wang Qiang centrando la sua centesima vittoria agli Us Open. La campionessa statunitense in semifinale dovrà vedersela con l'ucraina Elina Svitolina.