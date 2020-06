Marcel Hirscher si ritira

Marcel Hirscher (AFP)

Il campione austriaco dello sci Marcel Hirscher ha annunciato il suo ritiro all'età di 30 anni, dopo aver vinto due ori olimpici e otto Coppe del Mondo consecutive. Dopo uno splendido video introduttivo che ha ripercorso le principali tappe della sua carriera, Hirscher è entrato nel centro congressi di Gusswerk, a Salisburgo, annunciando in diretta a tutto il mondo la decisione di ritirarsi dall'agonismo e chiudere così la sua carriera.

"Questo non è come cambiare lavoro, ma come finire la tua vita da un giorno all'altro" ha detto il campione austriaco. Alla domanda sulle sue ragioni di ritirarsi, ha affermato che rimanere motivati e rigenerarsi dopo ogni stagione è diventato più difficile nel corso degli anni. Hirscher termina la sua carriera come uno degli atleti di maggior successo che abbia mai gareggiato nello sci.