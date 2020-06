Beach Volley, 3 ko per le azzurre nella fase a gironi

Si sono concluse con tre sconfitte le prime gare della fase a gironi nel main draw femminile per le coppie italiane, che oggi si giocheranno la seconda sfida della pool con l’obbiettivo di rimanere in corsa. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si sono dovute arrendere all’esordio alla Grand Stand Arena dopo una lunga battaglia conclusa al tie-break in favore delle tedesche Ittinger-Laboreur 2-1 (14-21, 25-23, 15-12), squadra peraltro superata nella fase a gironi dei Mondiali di Amburgo. Oggi, le due azzurre saranno chiamate a vincere contro le russe Ukolova-Birlova per continuare il percorso nella tappa romana.

Nella prima gara della mattina, le campionesse del mondo in carica Pavan e Melissa hanno superato 2-0 le ragazze del Club Italia Puccinelli e Scampoli (gara valida per la Pool A), in entrambi i set con il punteggio di (21-13). Nel primo incontro della pool B, invece, le azzurre Zuccarelli-Traballi si sono arrese alle americane Klineman e Ross (argento olimpico): le italiane hanno giocato punto su punto, per poi subire la qualità delle statunitensi nella parte finale sia del primo (21-16) che del secondo (21-17) set.