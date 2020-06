La 'sciabolata' di Medvedev strega gli US Open

(Afp)

La 'sciabolata' di Daniil Medvedev si candida a diventare 'il colpo' dell'US Open. Nella semifinale vinta contro Grigor Dimitrov, il russo stupisce con un'invenzione nella fase finale del primo set. Un recupero prodigioso si trasforma in colpo vincente. Una 'sciabolata', come la definisce Diego Nargiso nella cronaca su Eurosport. Medvedev domenica sfida per il titolo Rafa Nadal, che ha piegato l'azzurro Matteo Berrettini.