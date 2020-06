"Verso una nuova sfida", Eto'o si ritira

(Foto Fotogramma/Ipa)

Poche parole, via social, per annunciare il suo ritiro. In un post su Instagram, Samuel Eto'o saluta tutti così: "E' la fine. Verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore Adrenalina".

L'attaccante camerunense, 38 anni, ha giocato con la maglia nerazzurra 102 partite segnando 53 gol vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League ed un Mondiale per Club.

Ex stella dell'Inter e del Barcellona, con cui ha conquistato un altro triplete nel 2009, nel 2015 è passato alla Sampdoria per poi trasferi al Qatar Sports Club nel 2018.