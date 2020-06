Nadal trionfa a New York, poker all'US Open

Rafa Nadal (Afp)

Rafa Nadal trionfa all'US Open. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, in finale piega il russo Daniil Medvedev per 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 dpo una battaglia di 4h50' davanti ai 24.000 spettatori dell'Arthur Ashe Stadium. Il 33enne mancino di Maiorca mette in bacheca il quarto titolo nel major americano (dopo quelli vinti nel 2010, 2013 e 2017) e il 19esimo complessivo nello Slam, solo uno in meno rispetto al bottino che può vantare Roger Federer.

"Partite come queste, in una finale di un torneo del Grande Slam, sono ancor più speciali. Alla fine la sfida è diventata assolutamente drammatica e questo rende indimenticabile questa giornata, che entra a far parte della mia storia in questo sport", le parole di Nadal. "E' stato un match pazzo. Avevo la situazione tutto sommato sotto controllo", dice lo spagnolo, che dopo aver vinto i primi 2 set ha dovuto subire il ritorno dell'avversario. "Ha lottato in maniera fantastica ed è riuscito a cambiare ritmo in un modo incredibile".

L'exploit di Nadal conferma che la 'vecchia guardia' continua a dominare il circuito. "Stiamo diventando vecchi... -dice sorridendo-. Se penso a tutto quello che ho passato e vedo che sono ancora qui... beh, è davvero speciale. Ho passato momenti complicati, soprattutto per problemi fisici. E quando si hanno problemi fisici, diventa tutto più difficile anche a livello mentale". "Tutti hanno potuto vedere quali fossero le mie emozioni alla fine della partita, in quel momento mi sono venute in mente tante cose. Ho cercato di controllarmi, ma in certe circostanze è davvero impossibile", aggiunge.