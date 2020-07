Vinales in pole

(Afp)

E' di Maverick Vinales il miglior tempo nelle Q2 delle qualifiche del Gp di San Marino e partirà dalla pole position. Il pilota spagnolo della Yamaha ha chiuso con il tempo di 1.32.265 davanti a Pol Espargaro e Fabio Quartararo. Dietro a Vinales che ha beffato per appena 295 millesimi Pol Espargaro', partirà in prima fila il francese Fabio Quartararo. Ottimo quarto tempo per Franco Morbidelli a 0"445 da Vinales, che si mette alle spalle Marc Marquez, quinto, Andrea Dovizioso, sesto, e Valentino Rossi, settimo a oltre 8 decimi dal compagno di squadra. Zarco, Rins e Mir chiudono la top ten.