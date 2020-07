Djokovic raccoglie patate in Serbia

Novak Djokovic contadino per un giorno nella sua Serbia. Il numero uno del ranking Atp, ha condiviso sul proprio profilo Instagram le immagini che lo immortalano a raccogliere patate, scatenando il divertimento dei suoi fan. "Grato per questa esperienza a Brzeće -ha commentato Djokovic-. Queste persone sono gentili, sincere e grandi lavoratori. Il mio cuore è felice per aver rinverdito alcuni ricordi d'infanzia. Ho incontrato persone che hanno fatto parte della mia crescita e mi hanno aiutato a vivere il mio sogno come tennista. Molto grato e commosso anche per aver ricevuto alcune patate gratis come premio al mio sforzo".