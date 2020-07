Scatti sensuali ed eleganti, Carolina Kostner incanta i follower

Carolina Kostner incanta i suoi oltre 120 mila follower su Instagram con scatti sensuali ed eleganti. Ultima esponente di un pattinaggio fatto appunto di gesti eleganti, dove i brividi degli spettatori non nascono dalla vista di un piroettare privo di anima ma dalla combinazione di arte e sport, la pattinatrice altoatesina ha recentemente pubblicato degli scatti che la ritraggono durante momenti sul ghiaccio o della sua vita privata che hanno ricevuto migliaia di 'like'. Quasi 7500 solo quelli per la foto in costume da bagno.









Un oro, 2 argenti e 3 bronzi ai Mondiali ed 11 podi agli Europei, Carolina è stata campionessa del mondo nel 2012, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sochi nel 2014 e 5 volte campionessa europea. Ha anche concluso le stagioni 2010-2011 e 2011-2012 come prima al mondo nella classifica dell'Isu, la Federazione mondiale del pattinaggio sul ghiaccio.

Nel 2015 la squalifica per aver aiutato l’allora fidanzato Alex Schwazer ad evitare un controllo antidoping il 30 luglio del 2012. Ma dopo la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping la 32enne di Bolzano non si è arresa e a settembre di due anni fa è tornata a gareggiare. Ora, a settembre 2019, secondo quanto riportato da Tuttosport, la perizia del Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) dei Carabinieri di Parma proverebbe che le analisi che hanno portato alla condanna di Schwazer per doping potrebbero essere state "manomesse".