Marquez in pole, Rossi sesto

(Afp)

Marc Marquez si prende la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Honda, leader della classifica iridata, dopo aver dominato le libere conquista la pole numero 89 della carriera con il tempo di 1.47.009. Secondo posto domani in griglia per Fabio Quartararo e terzo per Maverick Vinales. Solo sesto Valentino Rossi sulla Yamaha. Ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso con la Ducati.