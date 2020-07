Caputo show e il Sassuolo cala il tris con la Spal

(Fotogramma/Ipa)

Il Sassuolo cala il tris nel derby emiliano contro la Spal e riparte alla grande dopo il k.o. dell'Olimpico con la Roma. La sfida del Mapei Stadium finisce 3-0 per i neroverdi, che si godono un Caputo in giornata di grazia. L'attaccante firma una doppietta nel primo tempo, poi in avvio di ripresa Duncan mette in cassaforte i tre punti. Una partita senza storia in cui la squadra di De Zerbi regala spettacolo.

La giornataccia della Spal inizia invece dopo appena 25 minuti quando Semplici è costretto a operare il primo cambio per sostituire D'Alessandro, vittima di un brutto infortunio al ginocchio, con Sala. Subito dopo il Sassuolo sblocca il risultato con un'azione da manuale: i neroverdi escono bene dal pressing della Spal, Defrel vola verso la porta e serve un assist perfetto per Caputo che di piatto destro non lascia scampo a Berisha. Il bomber del Sassuolo concede il bis nel recupero prima dell'intervallo con un'altra azione da applausi: Berardi appoggia di petto per il numero 9 che col sinistro beffa ancora Berisha.

Il copione non cambia nella ripresa. Anzi, il 3-0 arriva subito: Berisha salva su Berardi dopo una dormita della difesa, ma nulla può sul destro di Duncan. L'arbitro Mariani inizialmente annulla per fuorigioco, ma il 3-0 diventa ufficiale dopo il check con il Var. Il passivo potrebbe diventare ancora più pesante al 54', ma sul colpo di testa di Caputo il pallone finisce sul palo. Al 70' De Zerbi concede la meritata standing ovation all'attaccante. La Spal prova almeno a rendere meno severo il risultato, ma Consigli fa buona guardia e nel finale è il Var a cancellare il possibile gol della bandiera degli ospiti per un fuorigioco di Petagna.