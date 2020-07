Napoli ok con super Llorente e Dzeko beffa il Bologna

(Afp)

Il Napoli travolge il Lecce con un super Llorente, la Roma passa a Bologna con un gol di Dzeko a fil di sirena e la Sampdoria si sblocca contro il Torino. Il quarto turno di serie A regala ancora sorrisi ai partenopei, che calano il poker in Salento e restano agganciati al treno scudetto. Il Napoli si impone per 4-1 ipotecando i tre punti già nel primo tempo.

Il turnover non frena la macchina di Ancelotti e, dopo il gol contro il Liverpool, Llorente può festeggiare anche la prima doppietta in maglia azzurra. Il bomber spagnolo sblocca il match alle soglie della mezz'ora depositando in rete da due passi dopo un rimpallo fortuito sul tiro di Milik. Al 40' l'arbitro assegna un rigore al Napoli per un fallo di mano di Tachtsidis, Gabriel ipnotizza Insigne dagli 11 metri ma si muove in anticipo. E sulla ripetizione il capitano azzurro non sbaglia.

Nella ripresa il Napoli dilaga con il gol di Fabian Ruiz in contropiede al 52' e il sigillo finale di Llorente in tap-in all'82. Magra consolazione per il Lecce è il gol su rigore di Mancosu al 61' per un fallo ingenuo di Ospina su Farias.

Scala la classifica anche la Roma grazie alla vittoria all'ultimo respiro sul campo del Bologna per 2-1. Al Dall'Ara succede tutto nella ripresa: Kolarov porta avanti la Roma con una magia su punizione, Sansone risponde su rigore ma nell'ultimo minuto di recupero, con i giallorossi in dieci per l'espulsione di Mancini arriva la doccia fredda per la squadra di Mihajlovic, punita fin troppo severamente da un'incornata di Dzeko.

E dopo un inizio di campionato a dir poco difficile arriva la prima gioia stagionale anche per la Samp di Di Francesco. I blucerchiati vincono 1-0 contro il Torino grazie a un gol di Gabbiadini al 56'. Per i granata, al secondo k.o. consecutivo in campionato, è un primo campanello d'allarme.