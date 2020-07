Briatore: "Doppietta Ferrari fa bene alla Formula Uno"

(Fotogramma)

"La vittoria della Ferrari rivitalizza tutta la Formula Uno anche se non credo che ci sia la possibilità di vincere il mondiale, questa doppietta Ferrari fa un gran bene". E' il commento all'Adnkronos dell'ex team manager di Benetton e Renault, Flavio Briatore, al terzo successo consecutivo del 'Cavallino' in stagione arrivato sul circuito di Singapore.

"Leclerc si è dimostrato un vero gran talento, ieri poteva vincere però mi sembra che non ci sia niente da dire sul gioco di squadra, anche perché Vettel aveva bisogno di una vittoria", prosegue. E sul buon momento di Antonio Giovinazzi, ieri decimo con la sua Alfa Romeo Racing, "ha fatto una super-gara anche ieri - dice Briatore - poi dipende molto dalle macchine che i piloti hanno a disposizione, al di fuori di Mercedes, Ferrari e Red Bull gli altri fanno fatica".

Briatore commenta con una battuta anche l'avvio di stagione dei bianconeri. "Inizio stentato della Juventus? Alla fine ne ha pareggiata solo una a Firenze. Direi che quest'anno il campionato è interessante - osserva - ogni anno ci dicono che ammazziamo il campionato, quest'anno lo facciamo per tutto lo sport e non lo ammazziamo all'inizio, lo faremo alle ultime giornate". "L'Inter ha vinto ma lo ha fatto con molta fatica, a parte col Milan con cui poteva vincere in maniera più larga. Per quanto riguarda poi il 2-2 contro l'Atletico, a Madrid i bianconeri hanno fatto un gran primo tempo, alla squadra si deve solo dare un attimo di pazienza per amalgamare il gioco", conclude.