Cori razzisti a Dalbert, giudice sportivo chiede supplemento indagine

Il giudice sportivo di Serie A, in merito in merito ai cori discriminatori percepiti dal calciatore della Fiorentina, Dalbert, al 28° del primo tempo, del match giocato ieri contro l'Atalanta, ha disposto "un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto".