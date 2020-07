Hamilton vince davanti a Bottas e Leclerc

(Afp)

Lewis Hamilton vince il Gp di Russia. L'inglese della Mercedes si impone davanti al compagno di scuderia, il finlandese Valtteri Bottas e al monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partito dalla pole position. L'altro pilota della scuderia di Maranello, Sebastian Vettel, si ritira poco dopo il pit-stop al 28° dei 53 giri per un problema al motore. Quarto posto per la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che si lascia alle spalle l'inglese Alexander Albon, suo compagno di squadra e lo spagnolo della McLaren, Carlos Sainz. Hamilton è sempre più vicino alla conquista del suo sesto mondiale, ora guida in classifica con 322 punti, 73 in più di Bottas a 5 Gp dalla fine.

Giornata sfortunata per la Ferrari che a metà gara sembrava in pieno controllo della corsa e al traguardo deve applaudire la doppietta Mercedes. Al via è Vettel a sconvolgere la griglia di partenza e a prendere il comando delle operazioni superando sia Hamilton che Leclerc. Dalla scuderia arriva l'ordine al tedesco di far passare il monegasco, ma Vettel mantiene a distanza il compagno di scuderia e mantiene la vetta. Dopo le soste ai box, Leclerc riprende la posizione su Vettel, che però al 28esimo giro è costretto al ritiro per un problema tecnico. Qui la svolta della corsa.

La Mercedes si fa trovare subito pronta, sfruttando al meglio il regime di virtual safety car: Hamilton entra ai box, cambia gomme e si prende il comando della gara. La Ferrari ritarda di un giro la sosta di Leclerc per passare dalle gomme medie alle soft e, così facendo, concede la seconda posizione a Bottas. Da qui comincia un'altra gara per Leclerc, per 22 giri alle spalle del finlandese, senza però mai riuscire ad attaccarlo. Hamilton fa il vuoto e taglia per primo il traguardo, vincendo il suo 82esimo Gran Premio in carriera (il quarto in Russia, il nono della stagione) e ipotecando il sesto titolo iridato.

"Non abbiamo mai mollato tutto il weekend, è stato straordinario concludere così vedendo quanto sono stati veloci gli altri" ha detto Hamilton dopo la vittoria. "E' stato fantastico oggi, devo ringraziare tutti, il team e una grandissima macchina. A Stoccarda saranno contenti. Adesso pensiamo a fare un passo alla volta senza inciampare. Aspettavamo da un po' questo successo e ogni vittoria per me è come la prima", ha concluso Hamilton.

"La strategia per la partenza era che dessi la scia a Vettel per farlo passare, poi avrebbe dovuto cedermi nuovamente la posizione ma di questo ne dovrò parlare con il team per chiarire meglio la situazione" ha commentato Leclerc, dopo il terzo posto nel Gp di Russia. "Il nostro passo è stato abbastanza costante, siamo ancora sul podio ma è un peccato che la squadra non abbia entrambe le macchine al traguardo. Il terzo posto alla fine è stato il massimo che si potesse ottenere", ha concluso Leclerc.